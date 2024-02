Vanaken reageert op beslissing van Tedesco om hem niét mee te nemen naar EK: "Het is een strijd die ik niét kan winnen"

Hans Vanaken lijkt niet te moeten hopen om een selectie voor het EK in Duitsland. Domenico Tedesco rekent niet op de aanvoerder van Club Brugge. Maar wat vindt hij daar zelf van?

We schreven eerder deze week al dat Hans Vanaken geen rekening moet houden met het EK als het op zijn reisplannen zal aankomen. De aanvoerder van Club Brugge lijkt naast de selectie te vallen. Dat kan HIER nog eens worden nagelezen.

"Dat is dan de keuze van de bondscoach", haalt Hans Vanaken zijn schouders op in Het Laatste Nieuws. "Het is geen geheim dat de nationale ploeg onder Domenico Tedesco de weg van de intensiteit en explosiviteit is ingeslagen. Het is een strijd die ik niet kan winnen."

Lionel Messi loopt of sprint ook niet veel, maar je stelt hem wel beter op

De middenvelder zal dus niet verrast zijn als zijn naam niet wordt afgeroepen voor de afreis naar Duitsland. "Ik ga niet de voetballer worden die de ene na de andere high intensity sprint trekt. Voor mij is het belangrijk wat je doet aan de bal. Lionel Messi loopt of sprint ook niet veel, maar je stelt hem wel beter op."