Zorgden Antwerp, Gent, Club Brugge, Genk & co voor nieuwe recordwinter? Het antwoord is duidelijk

Zorgden Antwerp, Gent, Club Brugge, Genk & co voor nieuwe recordwinter?

De wintermercato zit er (zo goed als) op in de Jupiler Pro League, al kan er uitgaand nog wel wat gebeuren. Toch mogen we nu al vaststellen dat het een absolute recordwinter was.

Vorige winter werd door onder meer Lyle Foster, Ibrahim Salah en Dante Vanzeir in totaal 68 miljoen euro opgehaald door de Belgische teams. Dit seizoen is het record er al opnieuw aan voor de moeite, of niet? We bekijken de cijfers even. Arthur Vermeeren (18 miljoen euro), Malick Fofana (17 miljoen euro) en Gift Orban (12 miljoen euro) zijn de duurste uitgaande transfers op dit moment - samen brachten zij al liefst 47 miljoen euro in de kassa. Door bonussen kan dat uiteraard nog veel verder oplopen. Ook de deal van Hugo Cuypers (13 miljoen euro richting Chicago Fire) zit nog in de pijplijn, maar ondertussen zijn er ook al een aantal andere interessante deals gedaan. Zo kreeg Club Brugge liefst 7 miljoen euro voor Tajon Buchanan en Genk 8 miljoen euro voor Munoz en 4,5 miljoen euro voor Arteaga. Met ook nog Chakvetadze (2,5 miljoen euro) die definitief vertrok bij Gent, de binnenlandse transfer van Nkuba (3,75 miljoen euro), Yann Gboho (2,5 miljoen euro) die vertrok bij Cercle Brugge en Daiki Hashioka van STVV (2 miljoen euro) loopt het bedrag nog verder op.