Belgische coach wordt zowaar vergeleken met... Jürgen Klopp

Sinds hij de leiding over de club heeft overgenomen, zijn de Rangers in Schotland nek aan nek met Celtic voor de titel. De voormalige coach van Club Brugge en AS Monaco is zeer populair over het Kanaal en wordt vergeleken met... Jürgen Klopp.

Van tien punten naar nul. De voorsprong van Celtic op Rangers is geslonken sinds de komst van Philippe Clément naar Glasgow. De voormalige coach van Club Brugge en AS Monaco wordt enorm gewaardeerd in Schotland en wordt nu al vergeleken met de groten. Philippe Clément, zoals Postecoglou en Jürgen Klopp "Hij is een indrukwekkende coach. Hij heeft een bepaalde uitstraling, net als Ange Postecoglou (redactie: de huidige coach van Tottenham) en Jürgen Klopp. Hij heeft een bepaald charisma dat spelers aanzet om zijn leiding te volgen en zichzelf te overtreffen," verklaarde de voormalige coach van Celtic en voormalig assistent van Clément bij Coventry City, Gordon Strachan, aan de Daily Record. De sportdirecteur van Dundee FC, dat zesde staat in het klassement, waardeert ook het gedrag van Philippe Clément tegenover de pers. "Hij laat zich niet de kaas van het brood eten door journalisten. Hij legt uit hoe zijn team heeft gespeeld, en niet de interviewer. Dat heeft een positieve invloed op zijn spelers."