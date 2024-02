Marc Degryse ziet een heel groot gevaar voor Club Brugge afkomen

Club Brugge bleef zondag steken op een gelijkspel tegen Cercle. Volgend weekend volgt een nieuwe topper, nu tegen RSC Anderlecht.

Bij Club Brugge zullen ze de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Cercle Brugge snel willen vergeten. En dat is maar goed ook, want volgende zondag wacht met RSC Anderlecht alweer een cruciaal duel voor blauwzwart.

Volgens analist Marc Degryse was Club Brugge de grote uitdager voor Union SG om de landstitel in de Jupiler Pro League, maar de voorbije wedstrijden verviel blauwzwart weer in het oude zeer van te gemakkelijk doelpunten tegen krijgen en zelf te moeilijk scoren.

“Cercle Brugge was dan wel verdienstelijk in de derby, maar als Club een béétje normaal afwerkt, winnen zij altijd”, is Degryse heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Club-Anderlecht is vooral belangrijk voor Champions League

Tegen Anderlecht staat Club volgens de analist helemaal met de rug tegen de muur. “Het is hun laatste kans om de kloof met Anderlecht te verkleinen. Die is op dit moment 9 punten.”

De gevolgen zouden haast niet te overzien zijn mocht Anderlecht de match van zondag winnend weten af te sluiten.

“Dan heeft Club echt wel een groot probleem met het oog op de tweede plaats en de voorronde van de Champions League. Een Champions League die volgend seizoen nog een stuk lucratiever wordt met gegarandeerd vier thuiswedstrijden — dat betekent meer inkomsten.”