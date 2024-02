Het einde van de tunnel is in zicht voor voormalige RSC Anderlecht-revelatie

Dit moment werd verwacht sinds het begin van het seizoen. Julien Duranville speelde opnieuw in een officiële wedstrijd voor Borussia Dortmund, voor de eerste keer dit seizoen.

Sinds de zomer was Julien Duranville aan het worstelen met een zware knieblessure. De 17-jarige aanvaller, die dit seizoen dus nog geen minuut had gespeeld, zat in de selectie van Borussia Dortmund voor de achtste finale van de Champions League tegen PSV Eindhoven.

Het voormalige talent van RSC Anderlecht kwam niet in actie, maar zijn aanwezigheid in de A-kern bevestigde zijn spoedige terugkeer op de professionele velden. Dat is nu gebeurd.

Julien Duranville is terug bij Borussia Dortmund

Afgelopen zondag in de Bundesliga, tegen Hoffenheim, kwam Julien Duranville in de 87e minuut het veld op. De U19-international kon echter zijn team niet naar de overwinning leiden, dat met 2-3 verloor.

Dortmund blijft op de vierde plaats en ziet de concurrenten uitlopen maar kan nu de komende weken wel rekenen op Julien Duranville. Ter herinnering, de Belg maakte een opmerkelijke invalbeurt tijdens de titelwedstrijd vorig seizoen, maar zag zijn teamgenoten een hoop kansen missen in het laatste half uur. In het Ruhrgebied wacht iedereen op de ware doorbraak van het toptalent Duranville.