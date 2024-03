Toch nog een vertrek bij Antwerp? 'Alderweireld is ideale match met Nederlandse club'

Toby Alderweireld is de rots in de branding bij Royal Antwerp FC. Het is uitkijken of hij zijn carrière afsluit bij The Great Old, of toch nog voor een ander avontuur kiest.

In de Nederlandse competitie worden volgende zomer heel wat transfers verwacht. Eentje ervan is David Hancko van Feyenoord. Hij ligt nog tot medio 2028 onder contract, maar de verwachting is dat hij na het EK de ploeg zal verlaten. Footballtransfers ging op zoek naar de ideale vervanger voor Hancko en kwam daarvoor uit bij Toby Alderweireld van Royal Antwerp FC. Volgens de data van SciSports is de gelijkenis tussen Hancko en Alderweireld maar liefst 99 procent. En dat wil wat zeggen, want de Slovaak wordt beschouwd als de best presterende centrale verdediger van de Nederlandse Eredivisie dit seizoen. Alleen is het maar de vraag op Alderweireld het nog ziet zitten om te veranderen van ploeg. Alderweireld begint aan laatste contractjaar bij Antwerp De Gouden Schoen ligt nog tot midden 2025 onder contract op de Bosuil. Transfermarkt schat zijn waarde op 3 miljoen euro op dit moment. De waarde van Hancko wordt dan weer op 35 miljoen euro geschat, waardoor er wel wat kapitaal vrij komt om een vervanger binnen te halen. “Zowel Alderweireld als Hancko speelt hoofdzakelijk als meevoetballende verdediger: ze zijn comfortabel aan de bal en zijn niet bang om zich in de opbouw te mengen. Daarnaast voeren ze hun acties graag wat hoger op het veld uit”, klinkt het.