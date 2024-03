Besnik Hasi 'kietelt de groten' met KV Mechelen en heeft duidelijke boodschap voor KRC Genk en KAA Gent

De fantastische reeks van het KV Mechelen van Besnik Hasi blijft maar duren. De groten kietelen, zo noemt de coach datgene waar de Kakkers mee bezig zijn. Een andere redenering van hem: het is een voordeel dat zijn ploeg de punten al beet heeft en de concurrenten nog aan de bak moeten.

"Eerst een woordje voor het publiek, dat fantastisch was", opent Hasi zijn relaas na de zege tegen Westerlo met lof voor de geelrode aanhang. "De fans hebben ons gepusht in de moeilijke momenten, want die waren er. We waren efficiënt in beide zestien meters, al was er wel een grote kans op de 1-1."

De succescoach is niet blind voor de minpuntjes die af en toe nog opduiken. "In de tweede helft konden we de bal niet meer zo goed vooraan houden. Als het 2-1 wordt, is het een totaal andere wedstrijd." Het werd geen 2-1, wel 3-0. Pflücke scoorde nog na een assist van de pas ingevallen Nikola Storm.

Leukere druk voor KV Mechelen

"Storm loopt heel goed tussen de lijnen en schakelt zijn man uit. Ik ben tevreden over het resultaat en ook over het spel mag ik de spelers weinig aanmerken. Er is tenslotte wel druk, al is het leukere druk dan wanneer je in de kelder zit. Maar we moesten de drie punten pakken."

Dat was misschien minder evident dan het lijkt. "Als Westerlo met de intensiteit van de tweede helft 90 minuten speelde, kon het moeilijk worden. Sowieso is het een voordeel dat wij ons ding al gedaan hebben en de concurrenten voor de Champions' Play-offs nog aan de bak moeten."

KVM heeft nog niets in handen

Een duidelijke boodschap, vooral aan het adres van Genk en Gent en ook wel aan Cercle. Al gaat Hasi niet zweven. "We hebben nog niets in handen. We gaan in Leuven nog 90 minuten vol gas geven. De andere ploegen zitten zeker met de druk. We kietelen de groten, we gaan hen niet met rust laten."