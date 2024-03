Kan KRC Genk de rug rechten in topper tegen Standard? "Dat geeft extra motivatie"

KRC Genk heeft afgelopen weekend met 0-3 verloren van Club Brugge. Door het verlies van andere concurrenten blijven de Limburgers nog wel op een zesde plaats staan.

Nu volgens er twee wedstrijden tegen ploegen die nog niet helemaal zeker zijn van Play-off 2. Eerst Standard thuis en dan KVC Westerlo uit. Voor kapitein Bryan Heynen is het simpel hoe de wedstrijden worden aangepakt. "Gewoon met het idee om zes punten te pakken."

Luca Oyen blikte ook al even vooruit op de wedstrijd tegen Standard. "Ik verwacht een moeilijke wedstrijd tegen Standard, zoals altijd. Ik denk gewoon dat wij de bal het werk moeten laten doen. Met goed voetbal kunnen we die match winnen."

Wij moeten nu hard trainen. Zodat we klaar zijn voor die match om alles te geven.

Is het niet moeilijk dat er nu twee keer gespeeld moet worden tegen een ploeg die nog niet veilig is gesteld? "Niet echt", vindt Oyen. "Het is vooral een motivatie dat we echt vinden dat we in Play-off 1 horen. Dat is extra motivatie om die matchen tegen 100% aan te pakken."