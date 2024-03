Warleson van Cercle Brugge heeft voor een doelman een opmerkelijke statistiek te pakken

Warleson is één van de absolute sterkhouders bij Cercle Brugge. De Bruggelingen staan zo hoog in de het klassement dankzij de doelpunten van Denkey, maar ook dankzij het sterke keeperswerk van Warleson.

De Braziliaan heeft sinds vorig weekend ook een opmerkelijke statistiek te pakken. Dit heeft de statistiekenwebsite OptaJohan opgemerkt. Zo is hij de enige doelman in de top 10 Europese competities die dit seizoen al drie assists kon optekenen. Dit is zelfs twee assists meer dan al zijn concurrenten te samen.

Warleson staat sinds de winter van 2020 onder contract bij Cercle Brugge. De Braziliaan heeft zich stelselmatig opgewerkt tot een regelrechte sterkhouder. Ondertussen stond hij al 47 keer tussen de palen bij de Bruggelingen.

