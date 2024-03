Onwaarschijnlijke beste vrienden naast het veld bij Antwerp: "Hij begon ook te discobowlen na berichtje in de groep"

Soms vind je in een spelersgroep zo van die vriendschappen die je nooit verwacht had. Bij Antwerp zijn dat Zeno Van Den Bosch en Vincent Janssen. De jonge verdediger en de ervaren spits zijn naast het veld heel hecht.

En zoals zo dikwijls bij voetballers: het begon met een videospel. "Klopt. Vorig jaar begonnen we samen 'Call of Duty' te spelen op de PlayStation en sindsdien zijn we naar elkaar toegegroeid", vertelt Van Den Bosch in HLN.

De twee vinden nieuwe dingen om samen te doen. "We zien elkaar regelmatig buiten het voetbal. Een tijdje geleden gooide ik in de groep dat discobowlen wel leuk is."

"Daar werd mee gelachen, maar even later kreeg ik wel een foto van Vincent aan een bowlingbaan. 'Waar zit je?' We zijn intussen een paar keer gaan bowlen, met zijn vrouw erbij. We gaan ook regelmatig karten."

Wijndal door de mangel halen

Maar natuurlijk gaat het ook veel over voetbal en Janssen kan de rijzige verdediger wel helpen. "Ik kan altijd bij Vincent terecht. We praten veel en halen grapjes uit."

"Owen (Wijndal, red.) had in de media eens gezegd dat hij de kwaliteiten heeft om ooit voor Real Madrid te spelen. Vincent en ik hebben dan maar een truitje van Real gekocht en er zijn naam op geschreven."