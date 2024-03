Zeno Van den Bosch spreekt klare taal over het vertrek van Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren verkaste tijdens de wintermercato naar Atletico Madrid. Een mooie stap voor zijn ploegmaat, ziet ook Zeno Van den Bosch.

Voor Royal Antwerp FC was het sportief een fikse aderlating om Arthur Vermeeren te laten vertrekken, maar financieel kon de club een dergelijke uitgaande transfer uiteraard nooit laten schieten.

Zeno Van den Bosch mist zijn vertrokken ploegmaat. “We kennen elkaar al van bij de beloften. We sturen elkaar dagelijks berichtjes, maar zijn afwezigheid blijft raar”, vertelt Van den Bosch aan Het Nieuwsblad.

Een tripje naar Madrid had hij eigenlijk deze week al willen maken, maar het paste uiteindelijk niet in de planning. “Binnenkort komt het er sowieso van. En in de interlandbreak later deze maand zien we elkaar wellicht in het basecamp in Tubeke.”

Het leven in Madrid is heel wat anders dan in Antwerpen. “Het is wennen voor hem, maar hij sluit zich zeker niet op. Madrid is een leuke stad en het is er beter weer dan hier. Hoewel hij er voorlopig niet zoveel minuten maakt, geniet hij er echt van.”

Van den Bosch droomt alvast van een bestemming als Madrid in zijn carrière, maar ook Italië interesseert hem enorm. “Ooit het shirt van de Rode Duivels dragen en in een Europese topcompetitie spelen zijn dromen die ik najaag. Ik heb altijd opgekeken naar ‘voetballende’ ploegen. Vroeger Barcelona, nu Manchester City”, besluit hij.