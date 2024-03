Bart Verhaeghe voert de druk op en stelt Deila voor een héél straf ultimatum: doet de Noor het seizoen niét uit bij Club Brugge?

Club Brugge moet donderdag een 2-1-nederlaag uit de heenwedstrijd goed zien te maken tegen Molde FK. In het andere geval lijkt het seizoen van de West-Vlamingen al voorbij. En voor Ronny Deila staat er nog meer op het spel...

Club Brugge won afgelopen weekend dan wel tegen OH Leuven, maar Ronny Deila heeft hoogstens enkele dagen tijd gekocht. Nog voor de start van de play-offs bestaat de kans dat de Noor géén coach meer is van Club Brugge.

Donderdag is het van moéten in eigen huis tegen Molde FK. In Noorwegen werd met 2-1 verloren. Geen kwalificatie voor de kwartfinales van de Conference League staat meteen gelijk aan het einde van Deila als coach van Club Brugge.

© photonews

Bart Verhaeghe heeft in dat geval géén medelijden en zal de Noor het seizoen niet laten uitdoen. Lees: zonder kwalificatie moet Club Brugge komend weekend naar STVV zonder T1 op de bank. En in dat geval moet er een oplossing worden gezocht voor de play-offs.

Is Ronny Deila dit weekend nog coach van Club Brugge?

Zou blauw-zwart al spijt hebben van de beslissing om Rik De Mil naar KVC Westerlo te laten vertrekken? In het slechtste geval lijkt een tussenpaus Club Brugge te moeten depanneren. Om dan volgend seizoen eindelijk een stabiele weg in te slaan? Wordt ongetwijfeld vervolgd.