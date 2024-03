Anderlecht moet dringend oplossing vinden voor groot infrastructureel probleem bij Futures: "We hebben daar moeite mee"

Zoals vaak dit seizoen, hebben de U23 van Anderlecht thuis verloren. Ze zullen hun seizoen afsluiten op verplaatsing, waar ze veel beter presteren... Daar heeft hun thuisbasis, een desolaat leeg Koning Boudewijnstadion waarschijnlijk wel wat mee te maken.

RSCA Futures beleeft een paradoxale seizoen. Het verschil is inderdaad enorm tussen de resultaten van de jonge Mauves thuis en uit. Thuis staan de U23 namelijk op de 15e plaats in de Challenger Pro League.

Daarentegen staan ze uit op de 7e plaats, wat hen de beste U23-ploeg van België zou maken. In het algemeen klassement staan ze momenteel op de 10e plaats. "De Challenger Pro League is een moeilijke competitie waar onze jonge spelers aan moeten wennen," geeft Mohamed Bouchouari toe, de meest ervaren speler in de kern.

"Ik en andere spelers met ervaring in de A-kern, zoals Nilson, Amando en Tristan, moeten de anderen helpen vooruitgang te boeken. Het is een competitie met veel intensiteit en inzet," vervolgt de verdediger.

Kan Anderlecht een oplossing vinden?

"Voetbal is druk. Zonder dat, heb je hier geen plaats. Ik vertrouw op mijn capaciteiten," verzekert Bouchouari. Nu resteert het vinden van de nodige motivatie om te schitteren in een treurig leeg Koning Boudewijnstadion. De paar honderd fans zijn er niet op te merken in een stadion van 50.000 plaatsen.

"Het is waar dat we beter presteren uit. Elke speler wil spelen in een vol stadion, met supporters en sfeer," aarzelt de jonge Mauve. "Misschien hebben sommige jongeren moeite om onder deze omstandigheden te presteren. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan spelen in een klein vol stadion. Maar de dingen zijn zoals ze zijn, we kunnen er niets aan doen. We zijn professionals en moeten alles geven."