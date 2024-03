De fans zijn de dupe komend weekend: Pro League wijst echter naar Eleven/DAZN

Had u uw komend weekend al helemaal gepland? Zaterdag en zondag iets ingepland en dan om 17u stilaan naar het stadion vertrekken voor de slotspeeldag? Wel, de Pro League gooide misschien wel roet in het eten, want maar liefst vier wedstrijden werden verplaatst.

"Zoals aangekondigd bij de kalenderbekendmaking - en zoals dat elk seizoen gebeurt - verplaatsen we elke wedstrijd die op de laatste speeldag geen sportieve inzet meer heeft”, tweette Lorin Parys, CEO van de Pro League. Anderlecht-Kortrijk werd vorige week al verplaatst naar zaterdagavond en daar kwamen zondagavond nog drie matchen bij. Antwerp speelt nu zondag om 16u tegen Union, Club om 13u30 tegen STVV. “Deze duels worden verplaatst om organisatorische redenen en op vraag van de rechtenhouder om zo veel mogelijk matchen te spreiden over de verschillende sloten”, aldus de Pro League. Zelf uitgeschreven in tender De Pro League wijst dus beschuldigend naar de rechtenhouder, maar vergeet daarbij te vermelden dat ze de verschillende speelmomenten zelf in de eigen tender zetten, die ze uitschreven om kandidaat-rechtenhouders te overtuigen en zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen. Het gaat immers vooral ook om organisatorische redenen. Er zijn immers maar 12 scheidsrechters met een semi-profstatuut en die moeten in principe de acht matchen coveren als hoofdref én als VAR. Dat is niet te doen. Ook hebben ze in Tubeke maar zes VAR-compartimenten. Dat is dus ook al niet te organiseren.