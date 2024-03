Heeft Tedesco in zijn selectie plaats voor JPL-uitblinker die probleem kan oplossen? "Wat een wereldpartij van die gozer!"

Donderdag maakt Domenico Tedesco zijn selectie voor de oefenmatchen tegen Ierland en Engeland bekend. Veel verrassingen worden er niet verwacht, al is het wel goed mogelijk dat er op één positie een nieuweling in de kern wordt geïntegreerd.

Er is immers nog een knelpuntberoep: dat van rechtsachter. Timothy Castagne heeft nog steeds geen valabele backup. En daarvoor zou nu toch wel eens gekeken mogen worden naar Alessio Castro-Montes. De 26-jarige Union-flank speelt een fantastisch seizoen.

Dat merkte ook Johan Boskamp op na de wedstrijd tegen Frankfurt. “Iedereen heeft het over Puertas en Amoura, maar weet je wie er voor mij bovenuit stak? Castro Montes!”, zei analist Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

“Wat een wereldpartij speelde die gozer toch weer. Voor mij verdient hij een selectie voor de Rode Duivels. Aan de bal is hij ijzersterk en hij werkt zich ook nog eens te pletter in functie van de ploeg. Ik snap nog altijd niet waarom Gent hem zo makkelijk liet gaan. Als hij dit niveau blijft aanhouden, kan hij er straks wel eens bij zijn op het EK.”

Sardella of niemand?

Veel concurrentie heeft hij momenteel niet. Thomas Meunier is wel weer boven water gekomen bij Trabzonspor, maar hij is ook al 32 en werd onder Tedesco al een jaar niet opgeroepen.

Thomas Foket is met Reims dan weer weggezakt en Hugo Siquet is al maanden geblesseerd. In de partij tegen Servië probeerde Tedesco zelfs Zeno Debast uit als rechtsachter. En die deed dat goed. Maar ook zijn Anderlecht-ploegmaat Killian Sardella doet het de laatste tijd goed. Hij lijkt de voornaamste concurrent voor Castro-Montes.