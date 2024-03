Grote ploegen willen naar 14 in 1A, bestuurder van topclub legt duidelijk uit waarom: "Dat vinden we veel erger"

Gisteren lekte het nieuws uit dat de grote ploegen in de Jupiler Pro League de competitie verder willen afslanken om meer plaats te krijgen op de kalender. Hun plan was om naar 14 clubs te gaan in de hoogste klasse en dat zorgde meteen voor heel wat commotie. Union-bestuurder Bormans legt uit.

Philippe Bormans sprak met de pers voor het vertrek naar Istanboel. “We zijn met acht clubs samengekomen en dat waren constructieve gesprekken”, aldus Bormans bij Het Nieuwsblad.

“We kwamen tot de conclusie dat 1B niet leefbaar is, dat clubs te veel verlies lijden en dat een ander competitieformat daar verandering in kan brengen. Ons standpunt is duidelijk. De vraag is gesteld om dat te onderzoeken, maar het is niet zo dat het al vastligt."

"Het is een idee om naar een competitie met veertien te gaan, geen eis. We willen ook dat de halvering van de punten onderzocht wordt. De huidige manier van stijgen en dalen is niet goed geregeld, vinden we. Dat kan ook beter.”

Het ergste is als het blijft zoals het is

Er zijn dingen die behouden moeten worden, zoals de play-offs, vinden die ploegen. Maar er zijn ook zaken die moeten veranderen waardoor ploegen zichzelf niet langer in de rode cijfers steken.

"Bij andere landen zien we minder verlies, niet enkel het competitieformat maakt het verschil, maar toch", legt Bormans uit. "Het huidige format zorgt voort te veel onrust in de buik van het klassement."

Al zal het nooit goed zijn voor iedereen. Met 14 clubs gaan de kleinere ploegen niet akkoord gaan. We gaan nooit een formule vinden waarin iedereen zich kan vinden, maar we moeten wel iets vinden dat goed is voor onze competitie. Het ergste is als het zo blijft want dan wordt er niks opgelost, dat vinden we veel erger."