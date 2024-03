Mats Rits is de kampioen op Neerpede en zelfs landelijke top: "Ik ruik jaloezie bij Vertonghen"

Op Neerpede is er een fervent groepje wielerliefhebbers, met Jan Vertonghen als kopman. Een 20-tal spelers en technische en medische staf hebben elk een team in Sporza Wielermanager. En daar staat een verrassende naam op de achtste plek landelijk: Mats Rits.

Da's een hele prestatie gezien ongeveer 90.000 Belgen meedoen aan de virtuele competitie. Het team van Rits heet 'ddt oké' en staat dus in de top tien. Terwijl Jan Vertonghen, een rasechte wielerfan, véél lager staat.

"Maar ik durf mezelf geen wielerkenner te noemen", aldus Rits bij Sporza. "Ik haat het trouwens om zelf te fietsen. Maar ik kijk wel enorm graag naar de koers."

De middenvelder stak er wel voldoende werk in en bereidde zich duchtig voor. Met Jan Tratnik, Wout Van Aert, Laurenz Rex en Tadej Pogacar had hij alle winnaars van de gereden voorjaarskoersen in zijn team.

De Neerpede Cup

"En toen Rex Le Samyn won, had ik die als kopman. Dat is natuurlijk een stukje geluk en ik besef dat er nog veel kan veranderen in het klassement. We zitten nog maar in het begin", benadrukt Rits.

"Jan Vertonghen is eigenlijk de grote wielerkenner in onze ploeg, maar hij staat rond de 7.000e plek. Hij zegt dat hij liever in zijn schoenen staat dan in de mijne. Ik ruik daar toch een beetje jaloezie", lacht Rits. "Jan is vorige week met een wisselbeker binnengekomen: de Neerpede Cup. De winnaar van onze minicompetitie mag die meenemen naar huis."