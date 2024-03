Aad De Mos zegt wat de grootste storende factor voor KV Mechelen wel eens zou kunnen zijn

KV Mechelen gaat zondag op zoek naar een ticket voor de Champions' Play-offs. Als de ploeg van Besnik Hasi wint van OH Leuven, dan is de top zes een feit.

KV Mechelen heeft de situatie helemaal zelf in handen. Winnen betekent een plekje in de top zes en Champions’ Play-Offs de komende weken. Dat zou een ongelofelijk cadeau zijn voor de spelers die op weg leken naar de degradatie bij het begin van het seizoen.

Na al die mislukkingen het kunnen afmaken zou voor de nodige euforie zorgen. “De voorlaatste wedstrijd, tegen Westerlo, pakte alleszins goed uit. Dat was de eerste keer dat ze onder druk speelden”, zegt Aad De Mos aan Gazet van Antwerpen.

Al wordt het nog een stevige pot voetbal tegen OH Leuven, want ook de tegenstander heeft de drie punten hard nodig. Maar volgens De Mos zit er veel voetbal bij Malinwa en haalt dat het normaal altijd.

KV Mechelen zit in de goede flow

De Mos vindt dat KV Mechelen van alles wat heeft binnen het team. “Een stabiele keeper, een goeie verdediging, Schoofs en Hairemans die met hun creativiteit het balletje neerleggen waar ze willen. Ze zitten - wat we zo mooi noemen in de voetballerij - in de flow.”

Maar zondag speelt het een finale en dat is toch een ander pak mouwen. En er is nog iets dat ongelofelijk meespeelt en wel eens de grootste storende factor zou kunnen worden voor de mannen van Besnik Hasi.

“Wat er zich in de kopjes van spelers en coaches gaat afspelen, kan niemand voorspellen. Je krijgt ook dat typische gedoe van: 'hoe staat het bij Genk, Cercle en Gent?' Daar moet je je van kunnen afschermen”, besluit de Nederlander.