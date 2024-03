Hein Vanhaezebrouck doet zijn beklag en neemt het plots op voor... Ronny Deila

Hein Vanhaezebrouck had zich 2024 bij KAA Gent totaal anders voorgesteld. De ploeg wou op drie fronten schitteren, maar daar blijft niks meer van over.

Bij het begin van het seizoen werd KAA Gent getipt als grote titelkandidaat omdat het tijdens de zomermercato zijn sterkhouders aan boord kon houden. Sinds januari blijft daar zo goed als niks meer van over.

“Wij zijn sterk gestart op drie fronten en konden meestrijden voor de mooiste prijzen. Als dan zoiets gebeurt in januari is dat dubbel zonde”, verwijst Hein Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws naar de transfers van Hugo Cuypers, Gift Orban en Malick Fofana.

Ook de jongens die naar de Asian en Africa Cup trokken maakten de situatie van de Buffalo’s er niet gemakkelijker op. Een samenloop van allerlei omstandigheden dus, waardoor KAA Gent het op de slotspeeldag niet meer in eigen handen heeft om in de top zes te eindigen.

Verwachtingen bij KAA Gent waren heel groot

“Hadden wij onze ploeg behouden, dan ben ik er honderd procent zeker van dat wij play-off 1 hadden gehaald. En dat wij nog in Europa zaten. En dan was de kans heel groot dat wij een serieus duel in de halve bekerfinale tegen Union speelden.”

Vanhaezebrouck had het op zijn persconferentie ook plots over zijn collega van Club Brugge. “Ik las vandaag dat Ronny Deila, die een hoop bullshit over zich krijgt, sprak over Antonio Nusa. ‘Ik zet Nusa niet omdat hij nooit fit is’, zei Deila.”

Vanhaezebrouck gaat akkoord dat Deila dat niet had mogen zeggen, maar de pers heeft hem daartoe gedwongen. “Door er altijd maar op te hameren dat hij die andere (Zinckernagel, red.) zet. Op een bepaald moment is een coach dan zo boven zijn theewater dat hij dingen zegt die schadelijk kunnen zijn voor een speler en een club.”

Ondanks alle moderne middelen is Vanhaezebrouck duidelijk dat er nog heel veel zaken gebeuren binnen een club waarvan buitenstaanders niet op de hoogte zijn. "Coaches maken keuzes op basis van wat ze een hele week zien. Mensen denken echt dat trainers in staat zijn om iemand die goed is niet te zetten en eigenlijk in zijn eigen vingers te snijden. Dat is te gek voor woorden."