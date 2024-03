Standard heeft geen moeite met onmondig Eupen en sluit reguliere seizoen met ruime zege af

Standard heeft zaterdag met 4-0 gewonnen van KAS Eupen. De Rouches wonnen zo voor de achtste keer dit seizoen op de laatste speeldag van de reguliere competitie.

Zaterdagavond namen Standard en KAS Eupen het tegen elkaar op. Voor de wedstrijd werd er geapplaudisseerd voor Standard-icoon Léon Semmeling. Die overleed onlangs op 84-jarige leeftijd.

De wedstrijd begon meteen goed voor de Rouches. Kanga kon Sclessin een eerste keer laten ontploffen na 9 minuten. Dat na goed werk van Yeboah die zijn schot geblokt zag worden door Palsson. De bal kwam dan bij Kanga terecht die het leer in doel knalde.

Standard bleef hoog druk zetten terwijl KAS Eupen het eigenlijk vooral liet gebeuren. Dat resulteerde in een tweede doelpunt voor de Rouches. Yeboah kon Balikwisha een sluwe bal geven, waarna die het leer voorbij Slonina kreeg.

© photonews

Na de rust bleef Standard de betere ploeg. Eupen was nergens te bespeuren. Zo'n tien minuten voor het einde volgde de 3-0. Kanga kwam oog in oog met Slonina maar was niet egoïstisch. Hij legde breed tot bij Yeboah die vrij kon scoren.

Fossey kon vlak voor het einde nog tot in het strafschopgebied van Eupen sprinten. Uiteindelijk was het Charles-Cook die de bal onhandig in eigen doel werkte nadat Fossey de bal kwijtspeelde.

Zo won Standard voor de achtste keer dit seizoen. De Rouches eindigen het reguliere seizoen op de tiende plaats met 34 punten door deze zege. KAS Eupen staat nu voorlopig 14e met 24 punten en was al zeker van een plaats in de Relegation Play-offs.