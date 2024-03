Wout Faes doet boekje open over redenen van vertrek bij RSC Anderlecht

Wout Faes speelt op dit moment bij Leicester. Al maakte hij een aantal omzwervingen door om daar te geraken.

Via Nederland, KV Oostende en Stade Reims belandde Wout Faes uiteindelijk in Engeland bij Leicester. Hij is bijzonder blij met wat hij al bereikt heeft, al was het begin zeer moeilijk omdat hij naar eigen zeggen geen kans kreeg bij RSC Anderlecht.

“Soms moet je een stap terug doen om er vervolgens twee vooruit te kunnen zetten”, zo vat Faes in La Capitale zijn carrière samen. “Sommige mensen begrepen vaak niet waarom ik voor een bepaalde club koos.”

Carrière van Wout Faes tegengehouden bij RSC Anderlecht

Faes wou dat een club hem echt wilde. “Vooral omdat ik op mijn zeventiende, achttiende had ervaren hoe het voelde om in een eerste elftal te worden geïntegreerd zonder ooit je kans te hebben gekregen. Ik haatte die periode bij Anderlecht. Ik had geen zin meer om te gaan trainen.”

Volgens Faes kregen jongeren in die tijd niet zoveel kansen zoals de spelers nu krijgen, waardoor dat voor de nodige vertraging zorgde in spelers hun carrière.

“Maar dat is niet de reden waarom sommige mensen er wel of niet slagen. Er zijn nog andere factoren die een rol spelen. Dat gevoel wilde ik niet meer hebben. Ik moest me een speler voelen. Al mijn keuzes zijn in deze zin gemaakt. Tot nu toe zijn ze goed omdat ik overal speel.”