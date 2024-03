'Club Brugge gaat strijd aan met RSC Anderlecht voor toptalent KRC Genk, ook België moet ondertussen vrezen'

De voorbije dagen was er veel te doen over de 13-jarige Ilyes Bennane. Genk verbrak de overeenkomst met de piepjonge Belg en diverse teams uit België willen hem graag inlijven. Benieuwd waar het heen zal gaan.

Begeleider Jelle Van Damme sprak lyrisch over het talent dat de voorbije vijf jaar bij Genk indruk maakte: "Ik heb al veel grote talenten gezien, maar hij heeft mij omvergeblazen. Voor mij is hij het grootste talent van België, misschien wel van Europa", klonk het onder meer.

Jonge Bennane naar Anderlecht of Club Brugge?

Toch werden er steeds meer eisen gesteld door de ouders van Bennane, waardoor ze bij KRC Genk besloten hebben om een einde te maken aan de overeenkomst met de 13-jarige voetballer. Die moet zo dus andere oorden opzoeken.

RSC Anderlecht leek meteen op weg om hem aan te trekken, maar volgens diverse bronnen heeft Club Brugge de strijd zeker nog niet opgegeven. Ook zij zouden wel degelijk wel wat zien in de 13-jarige jongeling en drukken ook door.

Marokko boven Rode Duivels verkozen?

Ondertussen is er ook slecht nieuws voor de Belgische nationale ploeg binnen een aantal jaren, want de speler is ondertussen opgeroepen door de Marokkaanse U15. Daardoor lijkt het er nu al op dat hij mogelijk nooit voor de Rode Duivels zal uitkomen.

Een definitieve beslissing hoeft het nog niet te zijn, maar het zou jammer zijn als we een van onze grootste talenten verliezen nog voor we hem aan het werk kunnen zien.