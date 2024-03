Merci Cercle Brugge, Club Brugge/Westerlo en STVV: koers naar EK blijft intact na moeilijke wedstrijd

De Belgische U21 begon met 10 op 15 aan zijn kwalificatiecampagne met oog op het EK 2025 in Slowakije. Daarmee stonden ze halfweg gedeeld tweede, dus mocht er op speeldag 6 geen puntenverlies geleden worden tegen Malta.

Malta stond halfweg de campagne puntenloos zesde en laatste in de groep en dus was puntenverlies voor de U21 van België helemaal uit den boze. Tegen de Maltezers ging het eigenlijk minder vlotjes dan misschien verwacht werd.

Vlak voor rust opende Romeo Vermant (zoon van) de score voor de jonge Duivels, iets na de pauze zette de Bruggeling die dit seizoen aan Westerlo wordt uitgeleend Jarne Steuckers van STVV op weg naar de 2-0.

De bezoekers kwamen in Leuven nog terug tot 2-1 door een strafschop op het uur, waardoor het toch nog even spannend werd voor de jonge Duivels. In de slotminuten kon Kazeem Olaigbe alsnog voor een nieuwe dubbele voorsprong zorgen.

Beloften houden drie punten thuis

De beloften hielden zo de drie punten thuis, al ging het dus niet helemaal van harte. Schotland klopte Kazachstan met 4-1 in een andere wedstrijd in de groep, waardoor ook zij nu 13 op 18 hebben en druk zetten op Spanje (13 op 15).

Dinsdagavond 26 maart is er een absolute kraker op bezoek bij Spanje. Daar kunnen de beloften de deur naar het EK op een ferme kier zetten.