Buchanan spreekt klare taal over zijn ex-club na vertrek bij Club Brugge

Tajon Buchanan ruilde in januari Club Brugge in voor Inter Milan. Met de deal was een transfersom van 7 miljoen euro gemoeid.

Club Brugge twijfelde niet om Tajon Buchanan tijdens de wintermercato te laten vertrekken naar de Serie A. Een groot succes werd zijn transfer echter nog niet, want zijn speeltijd beperkte zich tot dusver tot 33 minuten in 3 invalbeurten.

“Het is een gigantische club en soms besef je dat niet goed, omdat alles zo snel om je heen gebeurt”, zegt de Canadees aan OneSoccer. “Ik probeer zo veel mogelijk te leren en me zo snel mogelijk aan te passen. Ik mag hier trainen en spelen met de beste voetballers ter wereld, dus het is echt een droom die uitkomt.”

Buchanan ziet groot verschil tussen Club en Inter

Dat hij amper speelde, daar zit Buchanan voorlopig niet mee in. Werken onder trainer Simone Inzaghi is voor hem een enorme surplus. “Hij is een van de beste coaches ter wereld. Hij wil elke wedstrijd winnen, is heel competitief en tactisch en is duidelijk wat hij van zijn spelers verwacht. Ikzelf probeer vooral te weten te komen wat hij van me verwacht en dat ook effectief te tonen. Het vraagt natuurlijk tijd, maar als ik hard blijf werken en mijn niveau bewaar, dan ben ik zeker dat er speelkansen zullen volgen.”

Het verschil met Club Brugge is bijzonder groot, zo geeft Buchanan nog mee. “Je krijgt geen rustdagen bij Inter. Hier moet je elke dag op je topniveau zijn en presteren alsof je op elk moment je plaats in het team kan kwijtspelen. Dat verandert je natuurlijk ook als speler en in die zin was mijn transfer zeker een stap hogerop dan wat ik gewend was bij Club.”