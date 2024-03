Anderlecht verplettert vrouwen van Club Brugge in eerste play-off-wedstrijd

Geen voetbal in het Lotto Park tijdens deze internationale pauze? Dat was buiten het vrouwenteam gerekend, dat Club Brugge verpletterde (5-0).

In de Super League is het seizoen ook in volle gang met het begin van de Playoffs. Voor de gelegenheid heeft Anderlecht alles uit de kast gehaald voor de eerste wedstrijd tegen Club Brugge.

"De Mauves hadden hun communicatie goed verzorgd en boden gratis kaartjes aan om zoveel mogelijk toeschouwers te trekken. En het heeft gewerkt: de Sporting kon pronken met het nieuwe record dat vanmiddag werd gevestigd met 2613 toeschouwers voor een wedstrijd in de Super League.

Een feestdag voor de RSCA Women

De lat ligt echter hoger voor een bekerwedstrijd (9000 mensen tijdens de finale van vorig seizoen tussen Standard Femina en Genk) of voor de Red Flames (8000 toeschouwers in september 2022).

Om het feest compleet te maken, wonnen de RSCA Women met 5-0 van de Brugse vrouwen.

Dankzij deze openingsoverwinning nemen de Mauves tijdelijk de leiding in het klassement, voorafgaand aan de wedstrijden van Leuven en Standard later op de dag.

25' Deloose 1-0

35' Vatafu 2-0

39' Wijnants 3-0

59' Wijnants 4-0

75' Ouzraoui Diki 5-0