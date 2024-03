Ferme kritiek op Genk na matig seizoen: "Als je vergelijking maakt met Vanaken of Vormer ..."

KRC Genk eindigde uiteindelijk alsnog in de top-6 en mag zich vanaf dit weekend dus opmaken voor de Champions' Play-off. Toch was het geen opperbest seizoen, maar eerder een seizoen van net niet.

Vorig seizoen greep KRC Genk nog net naast de titel, daarna moesten ze er in de groepsfase in Europa uit nadat ze ook de Champions League al aan zich voorbij zagen gaan. En ook in de Beker van België werden ze snel uitgeschakeld.

Op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League konden ze wel nog de top-6 en de Champions' Play-off afdwingen, al was daar natuurlijk ook heel wat om te doen na de salonremise op bezoek bij Westerlo: 1-1 werd het in het Kuipje.

© photonews

Wat mogen we verwachten van Genk in de eindstrijd en hoe moeten we het seizoen bekijken tot dusver? Bij MIDMID zijn ze alvast zeer kritisch: "Ik hoor altijd van spelers en ex-spelers van Genk dat het een veel te brave club is", aldus Yanko Beeckman.

Goede transfers, maar geen plan-B

"Er worden goede transfers gedaan en er zit veel talent, maar er zijn te veel brave gasten en te weinig leiders in de kleedkamer. Lange tijd was het ook op training te laks, dat is iets dat je meeneemt in wedstrijden."

"Ze moeten het van hun goed voetbal hebben en dan is er plots geen plan-B. Is een speler als Bryan Heynen evenveel een winnaar als Vanaken of Vormer die iets over de streep gaat trekken?" De rest van het panel ziet ook dat het gemis van een scorende spits als Paul Onuachu groter is dan misschien op voorhand verwacht.