Brute pech voor Rode Duivel, net op het moment dat hij zich kon bewijzen

De Rode Duivels nemen het dinsdagavond op tegen Engeland. Dat zullen ze moeten doen zonder Koen Casteels, die zo een unieke kans laat liggen om misschien wel de rol van eerste doelman te gaan pakken richting EK 2024 in Duitsland.

België neemt het tegen Engeland op zonder een aantal sterkhouders. Romelu Lukaku lijkt wél klaar te raken, maar onder meer Kevin De Bruyne is er niet bij. En ook Koen Casteels zal niet kunnen spelen tegen Engeland.

"Koen Casteels is out voor de wedstrijd. Hij heeft niet kunnen trainen, er zijn nog problemen met zijn schouder. We willen geen risico nemen met hem", gaf ook bondscoach Tedesco op maandagavond in Engeland al aan.

Zo zal Matz Sels alweer tussen de palen staan, ook tegen Engeland. Voor Koen Casteels is het een nieuwe gemiste kans om zich op te werpen als nummer één van de Rode Duivels. Nu zeker is dat Thibaut Courtois er op het EK in Duitsland niet bij is, wordt het een interessante strijd om de plaats onder de lat.

UPDATE: Koen Casteels returned to Wolfsburg on Tuesday morning. pic.twitter.com/qGH1H7SirA — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 26, 2024

Zolang Sels het goed blijft doen, zou hij wel eens in de definitieve pikorde kunnen stijgen. Casteels had richting dat EK vermoedelijk wel gehoopt om in het land waar hij al jaren speelt in doel te mogen staan, maar nu is dat nog niet zeker.

Casteels reisde dinsdag af naar Duitsland, waar hij zijn club Wolfsburg verder zal gaan revalideren. Hoe ernstig de blessure is, is niet geweten.