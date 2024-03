Van Bommel heeft zijn mening over de rode kaart: "Onsportief? Nee, gewoon slim"

Mark van Bommel zag ook dat één moment in de wedstrijd zijn ploeg de nekslag gaf: de rode kaart voor Owen Wijndal. Al had hij er wel een heel eerlijke - zij het wat ingehouden - reactie over.

Van Bommel zag Antwerp die eerste helft volledig domineren. "We speelden op Champions League-niveau. We hadden totale controle, maar... we hebben niet echt een kans gecreëerd. Ik vond ons overtuigend, echt goed. Maar we maakten geen goal."

En dan kwam die fase waarbij Wijndal een kopstootbeweging richting Thorgan Hazard maakte. "Eerst en vooral vind ik dat Hazard geel had moeten krijgen voor de overtreding. Maar Owen geeft de man in Tubeke de kans om een rode kaart te geven."

We speelden die eerste helft op Champions League-niveau

"Maar als je een kopstoot geeft, ga je meteen liggen. Niet na twee seconden. Maar het was niet goed wat Owen deed. Maar hier zit een trainer die ook een rode kaart of zes gekregen heeft in zijn carrière, ook voor dommere dingen. We komen echter weer terug bij de VAR."

"Als je het beeld heel vaak terugkijkt en het vertraagd bekijkt, kan je er een kopstoot van maken. Dan raakt hij hem en heeft het een impact. Het is moeilijk te beoordelen als het beeld zo langzaam gaat. (neemt met twee vingers zijn trui vast) Kijk, als je dit langzaam bekijkt, heb ik ook de speler bij het truitje vast."

Thorgan Hazard verwijt hij echter niets, want zijn ervaren spelers hadden hetzelfde gedaan. "Dat is gewoon slim. Je kan het ook onsportief noemen, maar dat is het niet. Je zit in een fase waarin je gewoon wil winnen, op welke manier dan ook."