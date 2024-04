📷 Club Brugge komt met iets heel uniek voor clash tegen RSC Anderlecht

Club Brugge is zich al volop aan het voorbereiden op de clash met RSC Anderlecht aankomend weekend. En daartoe zullen kosten noch moeite gespaard worden. En er zal ook uitgepakt worden met een heuse primeur.

Club Brugge zal tegen Anderlecht aantreden in een unieke uitrusting. Eentje die ontworpen is door een jonge supporter en in een oplage van amper 1000 truitjes te koop zal worden aangeboden. Daarmee wordt het er echt eentje voor de verzamelaars.

"Ruim 500 Clubfans jonger dan 13 jaar tekenden het shirt van hun dromen. De vijf meest creatieve inzendingen namen uiteindelijk deel aan de grote finale in het Basecamp waar een jury, bestaande uit onder andere Hans Vanaken en Club YLA-speelster Saar Verdonck, de knoop doorhakten."

𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡. 📐



Made by Club Kids member Stien and worn against RSCA. ©️

Limited edition. Now available. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 2, 2024

"Clubfan Stien won de strijd en ontwierp het shirt van haar dromen tijdens een spannende tekenwedstrijd voor Club Kids. Zondag treedt FCB aan in 'the Fourth', het exclusieve shirt waar slechts 1000 exemplaren van te koop zijn", aldus blauw-zwart op haar webstek.

Club Brugge met de match van de laatste kans tegen Anderlecht

"De laatste stuks van 'The Fourth' zijn enkel nog beschikbaar in de Club Shop aan het stadion. In totaal zijn er slechts duizend stuks te verkrijgen", aldus nog Club Brugge. Ook op de open training konden op woensdag al van de shirts gekocht worden.

Het zal een interessant model worden waarin dit weekend wordt gespeeld. Voor Club Brugge wordt de wedstrijd tegen RSC Anderlecht bijzonder belangrijk. Als het nog wil dromen van de top-2, dan moet er gewonnen worden tegen paars-wit.