Fases in Anderlecht - Antwerp en Genk - Union SG blijven beroeren, Frank De Bleeckere moet het helemaal ontgelden: "Stop ermee!"

Het Professional Referee Department heeft zich namens Frank De Bleeckere ook deze week uitgelaten over een aantal cruciale fases in de Jupiler Pro League. De rode kaarten van Owen Wijndal en Christian Burgess passeerden de revue. De fans bleven andermaal op de honger zitten.

Bij het Professional Referee Department kwam Frank De Bleeckere zijn mening geven over de situaties tussen Wijndal en Thorgan Hazard enerzijds en tussen Burgess en Tolu anderzijds. En daar had Frank De Bleeckere wel wat over te vertellen dus.

"Ik denk dat de emoties in beide situaties die we vandaag bespreken de bovenhand hebben genomen", aldus De Bleeckere. "De focus op het voetbal werd een beetje verloren. Het is voor ons ook nu de moment om te tonen aan iedereen dat we dit niet meer willen zien."

Frank De Bleecker onder vuur voor zijn uitleg over belangrijke fases

"We moeten ergens een lijn trekken, dit is niet wat voetbal verwacht", klonk het uitvoerig in het filmpje met Dave Peeters. Dat werd door Eleven gedeeld op de sociale media, waarna er meteen heel wat reacties op kwamen.

#UnderReview | Frank De Bleeckere beoordeelt het 'knikje' van Owen Wijndal tijdens #ANDANT. 💢🫨



Bekijk alle analyses hier: https://t.co/gcR1PqHrx0! 👈 pic.twitter.com/0lqwWA4tP6 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 2, 2024

Op de sociale media werd door heel wat supporters best wel venijnig gereageerd. Zij missen vooral een heleboel andere pittige fases dit weekend, met afgekeurde doelpunten in de Brugse derby onder meer. En er was nog veel meer waar wel wat discussie over was.

Ook de (wollige) manier van communiceren werd hard aangepakt door de supporters. Daardoor regende het dan ook reacties op de sociale media. We willen u een aantal van die reacties op de tweet van Eleven Sports niet ontzeggen.

Hamvraag wordt door de interviewer niet gesteld: is de interventie van de VAR gerechtvaardigd? — Steven Lemmens (@lemmenssteven1) April 2, 2024

WAS HET NU TERECHT OF NIET — Dagelijkse Kots (@Dagelijkskotsen) April 2, 2024

De bleekere zegt niets ondanks de "vele woorden". Dus onterechte tussenkomst van Visser en onterecht rood. De "grote man" De Bleekere weet het ook niet — Daniel Tack (@Paake0) April 2, 2024

Stop hier nu toch gewoon mee — Peter Hoskens (@Phosken) April 2, 2024

Moet ik het filmpje bekijken of is het de verwachte blabla bullshit? — Senne (@SenneVanHoof) April 2, 2024

Met zoveel woorden niks zeggen, dat is een kunst — Wes&80 (@wesleyfollon) April 2, 2024