Peter Vandenbempt heeft een oplossing voor al die VAR-discussies: "Hou in al die hitsigheid je hoofd maar eens koel"

Het lijkt dit seizoen enkel en alleen maar om de VAR en de scheidsrechters te gaan. Elke week is er wel weer wat. De fouten zijn opmerkelijk, maar niet helemaal onlogisch, vindt Peter Vandenbempt.

In een interview met Knack heeft hij het over de opzichtige fouten die door de arbitrage gemaakt worden. "Ik heb me dikwijls afgevraagd hoe het kan dat de VAR bepaalde dingen niet opmerkt, terwijl wij die wel zien."

"Volgens mij heeft dat vooral te maken met de enorme stress die er bij de VAR heerst en die ervoor zorgt dat zij bepaalde fases niet meer kunnen beoordelen. Er hangt veel te veel gejaagdheid in het voetbal. Als de VAR wordt geconsulteerd, dan wordt er geroepen en gescholden, dat is echt niet normaal meer."

Er zijn te veel mensen die zich moeien met die discussie en die druk willen zetten: de trainers, de spelers, de hoofdref zelf... "Hou in al die hitsigheid maar eens het hoofd koel. Het kan absoluut niet dat we geen goeie scheidsrechters meer hebben. Alleen werden ze tot voor kort structureel niet goed opgeleid."

Het grote probleem is wel dat hun autoriteit telkens in discussie wordt gesteld. "Het voetbal heeft behoefte aan een andere sfeer, het moet tot een cultuuromslag komen. Als iemand van de ploeg met de scheidsrechter gaat praten, dan mag dat alleen de aanvoerder zijn."

"Alle andere spelers die zich in de discussie mengen, moet je geel geven. Of eventueel rood. Dat is bijvoorbeeld in het rugby zo, alleen de aanvoerder mag naar de scheidsrechter stappen."