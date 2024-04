Laatste woord is nog niet gezegd over Burgess-verhaal, bondsprocureur is duidelijk

"Une histoire Belge..." Zo kan het best omschreven worden, het verhaal rond de schorsing van Christian Burgess. Union gaat zich dinsdag met hand en tand verdedigen dat ze te laat op de hoogte werden gebracht, maar of dat succes gaat hebben...

Union werd zaterdagvoormiddag al verwittigd door de bondsprocureur dat hij in beroep zal gaan tegen de uitspraak van de Disciplinaire Raad om Burgess één match effectief en één match voorwaardelijk te schorsen.

Hij wil twee matchen effectief. Bij Union zeggen ze dat die boodschap niet duidelijk was en dat ze pas op zondag om 15u08 - toen de match volop bezig was - een mail kregen om te zeggen dat het bondsparket in beroep gaat.

Burgess zat op dat moment in de tribune, denkende dat hij zijn schorsingsdag aan het uitzitten was, maar eigenlijk had hij dus mogen spelen. Bondsprocureur Ebe Verhaegen is niet van plan het excuus van Union te laten doorgaan.

“Het argument dat ze het pas tíjdens de wedstrijd te weten kwamen, gaat niet op”, zegt Verhaegen. “In principe konden ze die mail ook op maandag nog ontvangen. Ze wisten het al van zaterdagmiddag.”

In ieder geval zullen beide partijen hun bewijzen mogen voorleggen. Maar de kans dat Burgess kan spelen tegen Anderlecht is bijzonder klein aangezien de mail van zaterdag al heel duidelijk was: het bondsparket liet immers weten dat ze "ZULLEN' in beroep gaan. Cercle was daarvan op de hoogte. Dinsdag komt er meer duidelijkheid.