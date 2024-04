Tijd om wakker te worden voor Anderlecht: tot nu toe is paars-wit... de slechtste ploeg van de Champions' Play-offs

RSC Anderlecht bevindt zich op een goede positie in het klassement na twee speeldagen in de play-offs. Ze staan op gelijke hoogte met Union, net voordat ze de Brusselse rivaal mogen ontvangen in het Lotto Park. Maar het is beter om niet te zelfverzekerd te zijn.

RSC Anderlecht is dit seizoen goed op dreef. Het klikt dit seizoen erg goed in de kleedkamer bij paars-wit, dat is duidelijk. Maar ook buiten het veld keerden de gebeurtenissen zich in het voordeel van Anderlecht.

Denk maar aan 'penaltygate', met Genk, de kalender die in hun voordeel speelt voor deze Champions' Play-offs, de rode kaart van Owen Wijndal die alles veranderde tegen Antwerp. Geen wedstrijd achter gesloten deuren nu dit seizoen.

Geluk zal niet genoeg zijn voor Anderlecht

Dus toen Union Saint-Gilloise thuis verrassend verloor tegen Cercle Brugge, kon Anderlecht een geweldige kans grijpen. Het scenario was te mooi om waar te zijn. Na een overtuigende overwinning op Jan Breydel een paar maanden geleden, waren de Brusselaars nu in staat om alleen aan de top van de competitie te komen. En dat een week voor de wedstrijd tegen USG.

Maar het mocht niet zijn. Anderlecht verloor uiteindelijk met 3-1 op het veld van Club Bruggge. Qua spel was Anderlecht dit seizoen echter niet vaak de beste ploeg op het veld.

Bij de start van de Play-offs werd dat nog duidelijker: RSCA is het minst overtuigende team in de top 6. KRC Genk speelt zijn beste voetbal van het seizoen en is terug in de race. Cercle trok naar Union om te winnen, bevrijd en met duidelijke spelprincipes. Club Brugge heeft Anderlecht een klap in het gezicht gegeven.

Dan blijven natuurlijk Union en Antwerp over, die hun PO1 begonnen met een 0 op 6. Maar Union toonde karakter tegen Cercle, iets wat Anderlecht niet lukte in Jan Breydel, en zullen met opgeheven hoofd naar Lotto Park komen.

Antwerp stak er met kop en schouders bovenuit tegen paars-wit tot Owen Wijndal van het veld werd gestuurd. Tegen KRC Genk werden ze ook niet per se weggespeeld.

Qua talent is de elf van Anderlecht erg indrukwekkend. Maar Brian Riemer heeft de formule nog niet gevonden: zijn keuzes konden niet overtuigen bij de start in Brugge, maar het ergste van alles was dat zijn wissels niets brachten en (opnieuw) te laat werden doorgevoerd.

Zonder ideeën en zonder diepgang kan Anderlecht niet alleen op geluk vertrouwen om kampioen te worden. Ze zullen deze zondag moeten reageren, want de play-offs duren nog wel even...