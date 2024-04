'Anderlecht toont grote interesse in toptalent uit Ligue 1: paars-wit heeft al gepolst bij Franse topclub'

Anderlecht is momenteel nog volop aan het strijden voor de landstitel. Toch wordt er achter de schermen ook al werk gemaakt van de voorbereidingen met oog op volgend seizoen.

Anderlecht staat momenteel samen met Union SG aan de leiding in de Jupiler Pro League. Paars-wit zal het dit weekend opnemen tegen Union in wat ongetwijfeld een enorm belangrijk duel zal worden.

Toch wordt er ook al wat voorbereid op volgend seizoen, middenin de titelstrijd. Paars-wit zou zijn oog hebben laten vallen op een Franse middenvelder.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is Anderlecht zeer geïnteresseerd in Mamadou Coulibaly. Coulibaly is een 19-jarige middenvelder van AS Monaco.

Paars-wit zou snel willen handelen. Volgens Tavolieri heeft de club al gevraagd naar de mogelijke voorwaarden voor een vertrek van de speler. Dat legt hij uit bij 'Wait & see'.

Coulibaly speelde al drie wedstrijden mee met de A-ploeg. Twee invalbeurten in de competitie en eentje in de Coup de France.