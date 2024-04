Antwerp mag zich in de handen wrijven: "In potentie is het een wereldspits""

Antwerp is dit seizoen alweer flink wat jonge spelers aan het opleiden. In de winter werd Arthur Vermeeren nog verkocht aan Atletico Madrid.

Maar voor de rest heeft Antwerp nog heel wat talent zitten. Denk maar aan Mandela Keita, Zeno Van Den Bosch en zeker niet te vergeten: George Ilenikhena.

"Trainer Mark van Bommel verdient een pluim omdat hij zo’n jonge aanvaller inzet", vertelde Arnar Vidarsson bij Humo. "Maar dan ben je aan het opleiden, en zo wordt het moeilijk om opnieuw kampioen te spelen."

"George Ilenikhena doet het goed, maar van een 17-jarige kun je niet verwachten dat hij een aanvalslinie draagt. Ondanks zijn talent is hij nog geen afgewerkt product. Ik ben benieuwd naar waar hij over drie jaar staat. In potentie is hij een wereldspits", gaat hij verder.

Antwerp heeft goud in handen met de aanvaller. Hij werd afgelopen zomer voor zes miljoen euro gehaald bij Amiens SC.

Momenteel schat Transfermarkt zijn waarde op 10 miljoen euro. Ilenikhena scoorde dit seizoen al acht competitiedoelpunten. Verwacht wordt dat de spits deze zomermercato vertrekt... voor heel wat geld.