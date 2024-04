Antwerp-speler voorspelt titelstrijd en wikt en weegt eigen kansen: "Deze club gaat begeven onder de druk"

De 24-jarige Jelle Bataille is als vleugelverdediger steeds belangrijker geworden bij Royal Antwerp FC. Hij speelt binnenkort de bekerfinale met The Great Old en gaat daar op zoek naar een volgende prijs. Maar wat met het titeldebat?

Nog acht speeldagen zijn er voor Royal Antwerp om nog iets van het seizoen te maken. Te beginnen met de clash tegen Club Brugge. Als The Great Old die match weet te winnen, kunnen ze misschien opnieuw naar boven kijken.

Coach Mark van Bommel wil - net als de volledige spelerskern - nog niet te veel kijken naar de bekerfinale. De komende weken wordt het dus zaak om ook in de competitie de nodige punten te gaan verwerven. Daarbij kan Jelle Bataille van dienst zijn.

Spanning de komende weken in play-offs?

Dat hij nog niet bij de Rode Duivels zit? Dat ligt volgens hem ook deels aan zijn tegenvallende statistieken. Een goal en een assist, dat is te weinig. Bataille geeft naar eigen zeggen zijn bal te veel af, in plaats van zelf zijn kans te wagen. Hij liet zich ondertussen wel uit over het titeldebat.





"Of Union SG gaat begeven onder de druk? “Lastige vraag. Ik zeg ja. Die punten steeds weer gehalveerd zien bij het begin van de play-offs, mentaal moet dat lastig zijn. Er zijn momenteel nog vier titelkandidaten", aldus Bataille in Het Nieuwsblad.

Zelf ziet hij voor Antwerp nog een stekje in de top-4 weggelegd. "Onze start was ongelukkig. Verliezen we niet in Anderlecht – slim gedaan van Thorgan Hazard, maar geen rood – ziet het er nu anders uit", is de verdediger duidelijk.