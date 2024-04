Vincent Mannaert laat zich uit over mogelijke miljoenentransfer: "Zij namen contact op"

Bij Club Brugge zijn ze volop aan het kijken naar de toekomst. Zowel qua ledenbestand als in de zoektocht naar nieuwe sterke mannen is er nog wel wat onduidelijkheid. Ook Vincent Mannaert heeft zich nu geroerd in de zaak. Alles lijkt op die manier nog mogelijk te zijn voor blauw-zwart.

Aankomende zomer zal er meer dan waarschijnlijk versterkt worden door Club Brugge in diverse liniies, maar de kans dat er hier en daar ook een aantal mensen zullen vertrekken is ook zeer realistisch te noemen.

Zo zou er ondertussen ook aan de mouw van Ferran Jutgla getrokken worden. Met name vanuit de Verenigde Staten wordt er aan de Spaanse aanvaller van Club Brugge gedacht. Die deal zou komende zomer kunnnen worden bekrachtigd.

Vincent Mannaert kwam in Het Laatste Nieuws zelf met het nieuws naar buiten. Volgens de sterke man van blauw-zwart is er al gesproken over Jutgla en een mogelijk vertrek van de aanvaller. Daarbij worden kosten nocht moeite gespaard.

Transfer naar Verenigde Staten?

"In Miami had ik contact met een collega-CEO van een MLS-club die mij vertelde dat hij dacht aan Jutglà. Ik heb de inhoud van dat gesprek doorgebriefd aan Dévy Rigaux", is Mannaert duidelijk over de contacten die hij legde.

Club Brugge haalde Jutgla voor vijf miljoen euro bij Barcelona B. Het hoopt de spits zeker met winst te kunnen verkopen, maar de voorbije maanden gaat het een beetje minder met de aanvaller van Club Brugge.