Speler van Cercle Brugge toont met beklijvend verhaal hoe groot de persoonlijkheid van Muslic is

De hoogconjunctuur van Cercle Brugge is voor een groot deel het gevolg van de werkwijze van Miron Muslic. Hij geniet van zijn spelersgroep enorm veel respect.

In ‘Not so frequently asked questions’ werd Jesper Daland van Cercle Brugge door Dave Peters enkele bijzondere vragen gesteld. Zo kwam ook de persoonlijk die trainer Miron Muslic is ter sprake.

“Hij maakt indruk qua persoonlijkheid”, laat de Noor meteen weten in Het Nieuwsblad. Daland toont dat aan met een voorbeeld dat door merg en been gaat.

Eerbetoon aan Miguel Van Damme

“Het is voor hem een erezaak dat Miguel Van Damme, die twee jaar geleden overleed aan de gevolgen van leukemie, elke wedstrijd mee in de kleedkamer zit. Zijn legacy is er altijd en overal. In de gym hangt er bijvoorbeeld een grote foto van hem die ons motiveert om nooit op te geven.”

Voor Daland is dat een moment van bezinning over hoe gelukkig we het eigenlijk wel hebben, zonder het echt ten volle te beseffen.“Zo worden we ook herinnerd aan het feit hoe geprivilegieerd we zijn om in gezonde fysieke toestand te kunnen sporten. Onlangs kwam hier nog een kankerpatiëntje op bezoek en dat hakt er steeds weer in. Hartverscheurend is het”, besluit hij.