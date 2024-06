Pro League-CEO Lorin Parys legt uit wat de pijnpunten zijn bij het nieuwe competitieformat

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League heeft dinsdagavond de kalender voor het seizoen 2024/2025 bekendgemaakt. Ondertussen denken de clubs al na over het seizoen nadien.

Een nieuw competitieformat voor de Jupiler Pro League vanaf 2025//2026 ligt op tafel. De profclubs dachten na en er kwam een nieuw voorstel: 16 ploegen in 1A, een Play-off 1 met vier ploegen en zonder halvering van de punten. Bovendien zou er dan ook een knock-out systeem komen voor het laatste Europese ticket.

Normaal werd er over dit voorstel gestemd op 5 juni, maar de algemene vergadering werd naar 20 juni verplaatst. "We zagen dat het punt nog niet beslissingsrijp was", vertelde Pro League-CEO Lorin Parys bij Sporza.

"Er zijn 5 beslissingen die de clubs zelf nemen: het format, de licentievoorwaarden en het tv-contract zijn daar de belangrijkste van. Dan is het aan de clubs om te beslissen hoe we vanaf 2025-2026 spelen", gaat hij verder.

"Vandaag kan ik nog niet vooruitlopen op de discussie. Wat de pijnpunten waren? Er is een voorstel gepresenteerd na heel veel overleg met de clubs, maar het gaat over het aantal wedstrijddagen."

"Sommige clubs willen meer spelen, andere teams minder. Het gaat over hoe je speelt en of je Play-off II speelt en op welke manier. Dat zijn de grote vragen die op de tafel liggen en er zijn verschillende antwoorden. Het is afwachten wat de clubs volgende week beslissen", besluit Parys.