Miljoenenstunt bijna compleet: JPL-club haalt verdediger Tottenham in huis

KVC Westerlo heeft alvast een stunttransfer zo goed als te strikken. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano staan ze namelijk erg dicht bij een huurdeal met het 17-jarige toptalent Luka Vuskovic van Hajduk Split.

De jonge verdediger heeft ondertussen al een deal getekend bij Tottenham Hotspur, dat hem pas in de zomer van 2025 definitief zou overnemen. En dus moest er door Hajduk Split nog een oplossing gevonden worden voor volgend seizoen.

šŸšØāšŖļø EXCL: Tottenham future defender Luka Vusković, on the verge of joining Belgian side Westerlo.



Understand loan deal has been agreed on player side with Croatian 2007 born defender.



Paperwork pending between Hajduk Split and Westerlo to approve the loan and sign. pic.twitter.com/SiMOGjB5uK