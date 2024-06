🎥 Ex-speler Club Brugge en Gent doet sociale media ontploffen met heerlijke treffer op EK

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Roman Yaremchuk wist vriend en vijand te verbazen met een knappe en belangrijke treffer namens OekraƮne op het EK in Duitsland tegen Slovakije. Daardoor doet zijn land bovendien ook weer helemaal mee in de groep van de Rode Duivels.

Oekraïne had al verloren van Roemenië, dus was het tegen Slovakije eigenlijk verplicht om te gaan winnen om nog kans te maken op een ticket voor de achtste finales. En dus was het alle hens aan dek voor de Oost-Europeanen.

Uiteindelijk was het Roman Yaremchuk die met een knap doelpunt voor het verschil zorgde in de wedstrijd tussen beide landen. En dus ging zijn goal ook vlotjes rond op de sociale media, want ze mocht er meer dan zijn.

Roman Yaremchuk’s game winning goal for Ukraine was a thing of beauty āœØ #EURO2024 pic.twitter.com/MEjhcEkCka — Sideline Recaps (@SidelineRecaps) June 21, 2024

Voor Club Brugge is het koren op de molen, want zij kunnen eens te meer hopen dat de marktwaarde van Yaremchuk de lucht in schiet - handig als ze hem deze zomer definitief van de hand zouden doen na zijn uitleenbeurt aan Valencia.

Een bloemlezing van de vele leuke reacties over het knappe doelpunt van Roman Yaremchuk, dat volgens sommigen deed denken aan Dennis Bergkamp op het WK 1998, geven we u dan ook graag mee ter illustratie.

Doet Bergkampiaans aan, de goal van Yaremchuk bij Slowakije-Oekraïne. #ek2024 — Jaap Swijnenburg (@jaapswijnenburg) June 21, 2024

Eens, Bergkamp-achtige schoonheid! — Tim de Wit (@timdewit) June 21, 2024

De blauwzwarte penningmeester is al in zijn handjes aan het wrijven...šŸ˜€ — Philippe Hautekiet (@PhHautekiet) June 21, 2024