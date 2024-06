Anderlecht-coach Brian Riemer deelt zijn mening over Belgisch elftal: "Hij is zo'n belangrijke factor voor een ploeg"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Roemenië op zaterdagavond deelde Anderlecht-coach Brian Riemer zijn mening over het Belgische elftal.

Na het verlies in de eerste groepswedstrijd moeten de Rode Duivels in de twee resterende wedstrijden punten pakken. Roemenië en Oekraïne zijn de obstakels die onze duivels zullen moeten overwinnen.

In de aanloop van die wedstrijden geeft Anderlecht-coach Brian Riemer zijn mening over de Rode Duivels. Riemer heeft met Vertonghen en Debast twee Rode Duivels in zijn rangen bij Anderlecht.

"Een eerste match is nooit makkelijk. België had ook veel ongeluk door die twee afgekeurde goals. Het lijkt een ramp, maar het was gewoon pech. Maar die zorgt wel voor hogere druk op de match van vandaag", sprak Riemer bij Sporza.

"Hopelijk staat Jan weer in de basis. Hij is zo'n belangrijke factor voor een ploeg. Ik weet hoe het voelt om hem te moeten missen. Jan zal de rest beter maken en aansturen. "

"Ik wens ze allemaal het beste. Zeno en Jan voelen zich allebei heel goed. De sfeer in het basecamp is enorm goed, dat is belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat ze klaar zijn voor de clash tegen Roemenië."