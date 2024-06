Duidelijke reden achter de felicitaties van Vanhaezebrouck en Albert: "Grootse Koen Casteels" en "Absoluut cruciaal"

Koen Casteels was één van de meest gevierde Duivels na de 2-0 tegen Roemenië. Vanhaezebrouck en Albert delen dan ook met veel plezier felicitaties uit.

Als de schaduw van die andere keeper (die we voor een keer eens niet bij naam zullen noemen) voor aanvang van het toernooi nog boven de Rode Duivels hing, is die nu wel weg. Koen Casteels heeft zich tegen Roemenië ontpopt tot één van de sterkhouders van de Belgische nationale ploeg. Hij mag dan ook heel wat lof ontvangen.

Na de afgekeurde treffer van Lukaku verhinderde Casteels de 1-1. "Het is absoluut cruciaal", zegt Hein Vanhaezebrouck bij Sporza. "Dit is een hele goede redding. Blijven wachten, niet gaan liggen. Hij doet het heel goed door zich breed te maken. Hij gaat bijna in spagaat, ik heb het nooit gekund", krijgt Hein de lachers op zijn hand.

Casteels blinkt uit in meerdere fases

"Soms is dat goed en soms is dat niet goed. Je hebt ook keepers die op 8-9 meter van een tegenstander in blok gaan, dat heeft geen zin. Als je op 2 meter van tegenstander geraakt is dat een optie." Vanhaezebrouck haalt ook nog een andere fase aan, die waarbij Faes zich liet aftroeven en Castagne nog net voor de lijn kon redden.

Ook de actie van Casteels valt hier niet te onderschatten. "Dit doet hij ook goed. Hij blijft recht, waardoor die hoek gesloten is. Hij zit heel dicht bij de aanvaller." Ook Philippe Albert kon in zijn analyse bij de RTBF niet om de prestatie van Casteels heen. Ook al omdat Roemenië toch ook wel wat kansen had om te scoren.

Albert bezorgd om defensie België

Dat hadden we uiteraard liever anders gezien. "Defensief hebben we één en ander weggegeven aan een ploeg die zonder een grootse Koen Casteels zeker gelijk had gemaakt", is Albert van mening.