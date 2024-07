Carl Hoefkens verwelkomt ex-speler van Club Brugge bij zijn nieuwe club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Carl Hoefkens is de nieuwe coach van NAC Breda. De voormalige T1 van Club Brugge en Standard zal daar proberen om de carrière van een ex-Club Brugge-speler nieuw leven in te blazen.

Carl Hoefkens zal bij NAC Breda er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat zijn club in de Eredivisie blijft. Ze promoveerden net naar de hoogste klasse in Nederland.

Hij zal nu op de transfermarkt op zoek moeten gaan naar versterking. Net zoals hij bij Standard deed, door onder andere Kamal Sowah aan te trekken, zoekt Carl Hoefkens opnieuw naar spelers die hij kent vanuit zijn eerdere ervaringen.

Bij NAC Breda zal een speler die Hoefkens nog kent vanuit zijn tijd bij Club Brugge proberen zijn carrière nieuw leven in te blazen. De club heeft dit aangekondigd op hun sociale media.

'Brendan Schoonbaert op proef bij NAC De 24-jarige Belgische centrale verdediger traint komende periode mee bij NAC. Heel veel succes, Brendan!', klink het op de sociale media van de club.

Na twee seizoenen bij Knokke te hebben gespeeld, is Brendan Schoonbaert nu een vrije speler. Hij doorliep jeugdreeksen bij Club Brugge, voordat hij voor avonturen bij Lommel, Deinze en Waasland-Beveren koos.