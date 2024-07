'Club Brugge was geïnteresseerd, maar Belgisch jeugdinternational zal toch naar Nederland trekken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De deal is bijna rond. Madi Monamay maakt, als alles goed gaat, snel de overstap van Bayer Leverkusen naar PSV.

Madi Monamay is een vaste waarde bij de nationale U19 van België. De 18-jarige centrale verdediger ligt momenteel onder contract bij Bayer Leverkusen.

Hij speelde tot de zomer van 2022 bij KRC Genk, waarna hij naar Duitsland vertrok. Nu lijkt hij al klaar te zijn voor een nieuw avontuur.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zal Monamay snel de overstap maken naar PSV. Club Brugge was ook al geïnteresseerd in zijn profiel, maar het is dan toch de Nederlandse club die hem overneemt.

Een totale overeenkomst zal binnen de twee tot drie dagen gevonden worden, waarna de transfer ook officiëel kan worden aangekondigd. Op persoonlijk vlak had PSV al een akkoord.