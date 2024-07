Officieel: promotiekandidaat test ex-speler Standard, Charleroi en Genk om ambities kracht bij te zetten

Kent u Yunus Bahadir nog? De jonge Belgische Turk doorzwom al heel wat watertje en lijkt nu op weg naar een terugkeer naar de Belgische competitie. Zulte Waregem heeft hem namelijk op proef in huis.

De Belgische jeugdinternational heeft al heel wat ploegen op zijn palmares staan. De 21-jarige vleugelverdediger speelde de voorbije twee seizoenen in Turkije bij Alanyaspor. Daar ligt hij nog een jaar onder contract.

Toch wil zijn team hem graag voor de juiste prijs verkopen. Ondertussen is de speler op proef aan het trainen bij Zulte Waregem. Dat team wil maar wat graag dit seizoen voluit gaan voor de prijzen en de promotie.

Bahadir terug naar Belgische competitie?

Yunus Bahadir begon zijn carrière bij de jeugd van Standard, waarna hij via de jeugd van KRC Genk in de B-ploeg terecht kwam. Daar plukte Charleroi hem in de lente van 2021 weg, waarna hij enkele maanden later al naar PSV Eindhoven trok.

Deze elf starten vanavond in Zelzate. 🤝🏻



Yunus Bahadir is bezig aan een testperiode bij Essevee.#PreSeason pic.twitter.com/kcSByuTPQQ — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) July 12, 2024

De jongeling leek een grote toekomst voor zich te hebben, maar bij De Lampenclub kon hij zich niet helemaal doorzetten. In 2022 volgde dan een Turks avontuur, nu is hij naar Zulte Waregem getrokken voor een proefperiode.

Essevee heeft dat zelf ook bevestigd tijdens de oefenwedstrijd van zaterdagavond tegen Zelzate, waar de speler ook in de wedstrijdselectie zat. Of hij ook een contract kan versieren zal de komende dagen of weken moeten blijken.