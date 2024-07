Daar zullen ze bij Anderlecht niet gelukkig van worden: Dennis Praet voert gesprekken met Italiaanse club

Dennis Praet zag zijn contract bij Leicester City aflopen en is al sinds het begin van de zomer een vrije speler. Zijn naam werd al genoemd bij Anderlecht, dat hem graag zou zien terugkeren.

Maar op 30-jarige leeftijd wil de middenvelder nog niet terug naar België. Hij zou graag weer naar Italië trekken, waar hij al vier jaar actief was.

En het ziet ernaar uit dat Praet nu ook een oplossing zal vinden. Een Italiaanse club wil hem er graag bij hebben.

Volgens transferexpert Nicolo Schira zou Lecce geïnteresseerd zijn in de ex-Rode Duivel. Er zouden al gesprekken aan de gang zijn om hem te contracteren.

Als de transfer van Dennis Praet naar Lecce doorgaat, zou het zijn derde club in Italië worden na Sampdoria en Torino. De Rode Duivel heeft al 121 Serie A-wedstrijden gespeeld, maar heeft nu twee moeilijke seizoenen bij Leicester achter de rug.

