📷 OFFICIEEL KV Mechelen zegt wat Zinho Vanheusden bij hen komt doen

Zinho Vanheusden speelt het komende seizoen voor KV Mechelen. Hij komt op uitleenbeurt over van Inter Milaan.

KV Mechelen is blij met de straffe transfer van Zinho Vanheusden die de sportieve cel van de club wist te onderhandelen. In de uitleenbeurt zit ook een aankoopoptie.

Vanheusden is een routinier in de Jupiler Pro League. De verdediger kwam al 100 keer uit voor Standard in onze competitie en maakte vorig jaar in het AFAS Stadion zijn wederoptreden na een lange blessure tijdens de laatste wedstrijd van de Europe Play-offs. De 45-voudig Belgisch jeugdinternational verzilverde ook één cap bij de Rode Duivels onder Roberto Martinez.

“Vanheusden hoeft uiteraard geen introductie”, aldus Tim Matthys. “Hij is een verdediger met enorm veel kwaliteiten. Zinho vertelde wat hij voor KV Mechelen wilde betekenen, en dat gaf mij een zeer goed gevoel.”

“We mochten deze opportuniteit absoluut niet laten schieten. Na enkele tegenslagen wil hij het voetbalgeluk terugvinden en is razend ambitieus”, besluit Matthys.