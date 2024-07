Dender heeft rentrée niet gemist, vooral Michael Verrips geeft opnieuw visitekaartje af en reageert op uitblinkersrol

Michael Verrips is terug in België en dat hebben we geweten. Voor Dender lijkt de 27-jarige doelman alvast een sterke inkomende transfer. Ook de Fransman Malcolm Viltard (nr 24) was één van de sterkhouders van Dender tegen Union.

"Als keeper is het wel lekker als je zo kan binnenkomen, met enkele reddingen", geniet Michael Verrips van zijn glansrol in de puntendeling met Union. "Ik ben blij dat ik een paar keer belangrijk heb kunnen zijn, maar het is vooral een ploegprestatie. Op deze manier houd je elkaar in een wedstrijd", weet het Nederlandse sluitstuk.

We kennen hem in België vooral van zijn periode bij KV Mechelen. Nu mag hij proberen met Dender op zoek te gaan naar een verlengd verblijf in de JPL. "Ik ben pas een week hier, ik vind het lastig om nu al te zeggen waar we staan. Ik denk dat we zeker de individuele kwaliteiten hebben om er wat moois van te maken."

Dender-aanwinst wil lat nog hoger leggen

Met het gelijkspel tegen Union is Dender alvast goed begonnen. Malcolm Viltard wil de lat gerust nog wat hoger leggen. "Jammer genoeg was het niet met het mooiste spel. Qua balbezit waren we niet het beste team, maar we hebben de hoofden niet laten hangen. We hebben er voor gevochten. We gaan voor elkaar door het vuur."

"Als debuut vond ik het top, ik had een heel goed gevoel", drukte de middenvelder zijn stempel. "Ja, voor het vertrouwen doet dit wel goed. Ik mis enkel wat ritme. Ik ben blij dat ik hier kan spelen tegen een ploeg die bijna kampioen was. Ik kom van de Franse derde klasse. Het niveau daar is niet slecht, maar hier is het wel nog wat anders."

Lof van Vincent Euvrard

Trainer Vincent Euvrard had uiteraard wel wat mooie woorden over voor zijn sterkhouders. "Het was een mooie teamprestatie, waardoor ook individuele spelers hebben kunnen uitblinken. In de eerste plaats Michael Verrips. Ik ben heel blij voor hem. Hij is pas aangekomen. Het is goed dat hij dit al op de mat kan leggen."

En dan is er nog die andere ontdekking. "Viltard is een heel dynamische 21-jarige jongen, met veel loopvermogen en goede kwaliteit aan de bal. Hij is een heel interessante speler. Aan hem om hierop verder te bouwen en te groeien."