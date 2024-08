📷 Vertrek in stroomversnelling? 'Italianen in de ban van Antonio Nusa'

Antonio Nusa werd al ettelijke keren aan een transfer gelinkt. Nu lijkt het Juventus menens om hem binnen te halen.

Antonio Nusa is één van de goudhaantjes waarop Club Brugge hoopt te cashen. De Italiaanse interesse van Juventus lijkt te groeien, maar de vraag is uiteraard of er voldoende boter bij de vis zal zijn.

De Italiaanse krant Tuttosport pakt uit met Antonio Nusa op de voorpagina. “Un Golden Boy per la Juve”, titelt de krant. De Noorse Neymar wordt Nusa in het artikel genoemd. De krant plakt een bedrag van 20 miljoen euro op de speler van blauwzwart.

Dat is een pak minder dan Brentford eerder over had voor Nusa. Zij wilden 37 miljoen euro op tafel leggen. Alles leek in kannen en kruiken, tot de medische proeven roet in het eten gooiden.

Het is moeilijk in te schatten of Club Brugge Nusa, die volgens Transfermarkt op dit moment 15 miljoen euro waard is, aan die prijs zal laten gaan. De Noor, nog altijd maar 19, heeft een contract tot 2027 in het Jan Breydelstadion.

Juventus heeft Soule verkocht en ook Chiesa zal de club verlaten, waardoor er ruimte is om Nusa aan te trekken, al staan er met Adeyemi, Galeno, Conceicao, Sancho en Nico Gonzalez nog heel wat andere namen op hun verlanglijstje, zo meldt Het Nieuwsblad.